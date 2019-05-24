Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 7:29

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Спецпрокурор Роберт Мюллер отказывается давать показания в Конгрессе публично, но готов предоставить ответы в частном порядке, сообщил председатель юридического комитета Палаты представителей США Джеррольд Надлер в интервью MSNBC.

"Он готов сделать вступительное заявление, но он хочет дать показания в частном порядке", - сказал Надлер.

Он призывает Мюллера давать публичные показания, потому что, по мнению Надлера, для американцев важно "услышать его ответы на вопросы о докладе".

Надлер отметил, что в случае, если спецпрокурор даст показания в частном порядке, то общественность увидит лишь стенограмму его выступления.

"Он представляет себя правильно, человеком большой честности и аполитичности, и он не хочет участвовать ни в чем, что может рассматриваться как политический спектакль, особенно если республиканцы в комитете начнут задавать ему вопросы о начале расследования", - сказал Надлер.

По его словам, намерение юридического комитета состоит в том, чтобы "открыть все американскому народу, чтобы все связанные с расследованием дали показания, чтобы люди понимали, что было в докладе Мюллера и чего не было".

В марте 2019 года команда спецпрокурора США Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера.

1вз ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!