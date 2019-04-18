Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 19:49

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Члены Конгресса США имеют право самолстоятельно расследовать, препятствовал ли президент страны Дональд Трамп правосудию, говорится в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, опубликованном в четверг Минюстом США.

В нем отмечается, что подобные расследования "соответствуют нашей конституционной системе сдержек и противовесов и принципу, согласно которому никто не может быть выше закона", - отмечается в распространенном докладе.

В разделе, посвященном этому вопросу, приводятся правовые прецеденты, а также говорится о полномочиях Конгресса для реализации юридического принципа сдержек и противовесов.

В докладе Р.Мюллер также предоставил юридическое обоснование, почему спецпрокурор имел право расследовать предполагаемое препятствие правосудию со стороны Д.Трампа.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил, что спецпрокурор США Р.Мюллер обнаружил 10 возможных попыток Д.Трампа препятствовать правосудию. Однако У.Барр подчеркнул, что он и его заместитель Род Розенстайн не согласны с теориями, выдвинутыми Р.Мюллером.

В Минюсте США в четверг опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера длилось около двух лет. Он пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

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