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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 8:38 27.06.2018 - 08:38

Париж. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Французская федерация мясников просит правительство Франции предоставить ее членам полицейскую защиту от веганов и их "физических, вербальных и моральных" атак. Как сообщает BBC, глава ассоциации Жан-Франсуа Гиар написал открытое письмо властям.

Мясники, в частности, просят вмешаться министра внутренних дел Франции Жерара Коллома.

В письме утверждается, что агрессивные веганы стремятся посеять террор и уничтожить целую ветвь французской культуры" потребления мяса. Они закидывают мясные лавки камнями и обливают их витрины красной жидкостью, имитирующей кровь, рисуют граффити и используют другие формы вандализма, чтобы пропагандировать свою философию, говорится в обращении главы федерации.

Веганы хотят "навязать абсолютному большинству людей свой образ жизни, или даже свою идеологию", пишет Ж.-Ф.Гиар.

Во Франции вегетарианцы и веганы составляют лишь небольшую часть населения: проведенный в 2016 году опрос, показал, что мясо в пищу не употребляют около 3% французов.

В марте французская активистка-веган Мириам-Серж Жуглет была арестована после того, как написала в Facebook, что смерть мясника Кристиана Медвеса, убитого во время теракта в городе Треб, была справедливой.

"И что, вас шокирует, что убийца оказался убит террористом? Меня вот нет. Я не испытываю никакого сочувствия. В этой истории есть некая справедливость", - написала она.

Ж.-Ф.Гиар выступает от имени около 18 тыс. французских мясников.

Служба финансово-экономической информации

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