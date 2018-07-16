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Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом красивым жестом продемонстрировал, на чьей стороне, по его мнению, "находится мяч" в отношении урегулирования ситуации в Сирии.

Как передает корреспондент "Интерфакса" в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, В.Путин неожиданно достал и вручил Д.Трампу футбольный мяч, который накануне фигурировал на церемонии передачи полномочий по проведению чемпионата мира по футболу от России к Катару.

Таким образом, президент РФ проиллюстрировал свой комментарий в связи с высказываниями госсекретаря США Майка Помпео, заявившего ранее в понедельник в Хельсинки о том, что в вопросах сирийского урегулирования мяч - на стороне России.

"Что касается того, что мяч на нашей стороне по Сирии (. . .) Господин президент (США) только что говорил о том, что мы успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот хочу господину президенту этот мяч передать, теперь этот мяч на его стороне", - сказал В.Путин, вручая мяч американскому коллеге.

При этом он заметил, что США должны будут проводить чемпионат мира 2026 года.

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Интерфакс