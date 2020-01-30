Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 11:45

Иерусалим. 30 января. ИНТЕРФАКС - Израильтянка Наама Иссахар, освобожденная из российской тюрьмы, встретилась со своей матерью Яффой, сообщает в четверг портал израильской газеты "Едиот ахронот".

По данным издания, представители израильского посольства в Москве сопроводили Нааму Иссахар в аэропорт, откуда, как ожидается, мать и дочь на самолете израильского премьера Биньямина Нетаньяху вылетят в Израиль.

"От всего сердца я благодарю премьер-министра Нетаньяху за его дипломатическую решимость и огромные усилия. Я также благодарю российского президента Владимира Путина за проявление милосердия", - сказала ранее Яффа Иссахар.

"Это - хорошее завершение", - отметила женщина, добавив, что представить не могла, что глава израильского правительства заберет Нааму из России.

По ее словам, Наама покидает тюрьму как обычный человек. "Ее не депортируют, а это значит, что она может вернуться сюда (в Россию), если захочет", - подчеркнула Яффа Иссахар.

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