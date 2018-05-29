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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 0:41 30.05.2018 - 00:41

Нью-Йорк (ООН). 30 мая. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о попытках некоторых стран перевернуть с ног на голову Минские соглашения "под зонтиком ООН".

"Наблюдаем попытки создать под зонтиком ООН некий альтернативный формат урегулирования, подменить усилия СММ (Специальной мониторинговой миссии - ИФ) ОБСЕ, нормандского формата и перевернуть с ног на голову Минский комплекс мер", - заявил В.Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на востоке Украины.

При этом он отметил, что члены СБ в ходе заседания выражали поддержку Минским договоренностям, "которые только надо правильно читать и последовательно выполнять".

"Это вселяет в нас надежду, что нам удастся, наконец, добиться урегулирования в этой истерзанной конфликтом стране, от которого страдают, прежде всего, простые украинские граждане. Россия в этом заинтересована больше всех", - подчеркнул российский дипломат.

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