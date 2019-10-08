Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 17:04

Брюссель. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный не вошел в число трех финалистов, выдвинутых во вторник на соискание премии Европарламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2019 год.

Как сообщалось, он был выдвинут крупнейшей фракцией ЕП, представляющей Европейскую народную партию.

На совместном заседании комитетов ЕП по иностранным делам и по развитию во вторник в Брюсселе в ходе тайного голосования евродепутаты выдвинули трех финалистов.

В их число вошла группа из трех бразильцев - политической активистки и правозащитницы, убитой в 2018 году, Мариэл Франку; вождя индейцев каяпо Раони Метуктире, посвятившего жизнь борьбе за права коренных народов Амазонии и против уничтожения лесов; эколога и правозащитницы Клоделис Силва душ Сантуш, активистки сохранения амазонских лесов.

Второй финалист также коллективный - это молодежная группа из Кении The Restorers, состоящая из пяти студентов, разработавших приложение i-Cut, помогающее защищать права девушек от негуманных местных традиций.

Третьим выдвинут уйгурский экономист и борец за права уйгурского меньшинства в Китае Ильхам Тохти, осужденный на пожизненное заключение в 2014 году.

30 сентября в Европарламенте состоялась официальная презентация кандидатур на премию им. Сахарова, включая не попавшего в шорт-лист Навального.

После избрания финалистов конференция председателей фракций и председателя Европарламента определит 24 октября лауреата.

Премия будет вручена в Страсбурге на пленарной сессии 18 декабря.

Учрежденная в 1988 году премия им. Сахарова "За свободу мысли" присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.

Премия за 2018 год была присуждена украинскому кинематографисту Олегу Сенцову.

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