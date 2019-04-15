Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 15:42

Брюссель. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Около 2 млн человек остаются без крова в результате разрушительных наводнений в Иране, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на Международное комитета Красного Креста и Красного Полумесяца.

Организация охарактеризовала эти наводнения "крупнейшей катастрофой, произошедшей в Иране за более чем 15 лет".

Отмечается, что наводнения унесли жизни 78 человек, и еще свыше тысячи пострадали.

По оценкам организации, стихийное бедствие коснулось около 10 млн человек в 2 тыс. иранских городах, при этом свыше полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее сообщалось, что наводнения, начавшиеся в конце марта, затронули 25 из 31 провинций Ирана. Наиболее сложная ситуация наблюдается в западных провинциях Хузестан и Лурестан.

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