Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 18:05

Мадрид. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Жертвами наводнений, вызванных проливными дождями на юго-востоке Испании, стали четыре человека, сообщает агентство Associated Press.

Сильные ливни обрушились в четверг и пятницу на автономные сообщества Валенсия, Мурсия и Андалусия. В некоторых городах зафиксировано выпадение рекордного количества осадков.

По оценкам МВД Испании, более 3,5 тыс. местных жителей нуждаются в экстренной помощи.

Международные аэропорты Альмерии и Мурсии закрыты. Прервано движение железнодорожного транспорта, приостановлено движение по автомобильным дорогам. Отменены занятия в школах.

Ожидается, что исполняющий обязанности главы правительства Испании представитель социалистов Педро Санчес посетит пострадавшие районы, как только это станет возможным.

Испанские метеорологические службы пока не собираются отменить режим повышенной опасности для юго-восточной территории Испании. В службе AEMET отметили, что сохраняется "чрезвычайный риск".

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