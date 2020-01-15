Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 20:20

Лондон. 15 января. ИНТЕРФАКС - Всемирно известные теннисисты - швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль - пожертвовали $172 тыс. фонду для оказания помощи пострадавшим от бушующих в Австралии природных пожаров, сообщают европейские СМИ.

Кроме того, вместе с другими спортсменами они организовали благотворительное мероприятие в Мельбурне. В нем также участвовали такие известные теннисисты как Серена Уильямс, Каролина Возняцки и Новак Джокович.

"Мы надеемся, что это вдохновит людей оказывать помощь из-за этой ужасной природной катастрофы, с которой мы сталкиваемся", - сказал Надаль в ходе благотворительной акции.

Позже в январе в Австралии состоится турнир Australian Open. Из-за сильного смога от пожаров ранее тренировки и некоторые квалификационные матчи были прерваны.

Осенью 2019 года по всей стране начались масштабные природные пожары, в результате которых погибли почти 30 человек и разрушены тысячи домохозяйств. В последние несколько недель пожары значительно усилились. Большинство пожаров бушует на территории Нового Южного Уэльса и Виктории.

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