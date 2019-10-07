Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 17:55

Брюссель. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Для борьбы против дезинформации нужно оказывать политическое давление на страны, которые не соблюдают принятых в ЕС норм, в частности, это касается России, заявил выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель.

Он отвечал в понедельник на вопросы европейских депутатов на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам. Задавшая ему соответствующий вопрос парламентарий, уточнила, что она Россию не называла. На это Боррель ответил, что это он сам напоминает о России в данном контексте.

"Ясно, и все это знают, есть кампании дезинформации, которые исходят из серверов, расположенных на российской территории. Я не говорю, что из российского руководства. У меня была возможность обсудить это с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Он мне сказал, что "Спутник" и "Россия сегодня" - это частные предприятия", - продолжил вероятный преемник Федерики Могерини.

По его словам, "деятельность по дезинформации серьезно затрагивает демократическое здоровье наших стран". Он считает, что дезинформация "станет большой проблемой при искусственном интеллекте".

Испанский дипломат назвал возможности противодействия российской дезинформации, имеющиеся у Европейской внешнеполитической службы. Он считает их ограниченными для выполнения поставленной задачи.

"Надо обладать гораздо большими средствами, потому что проблема будет усугубляться с развитием технологий", - отметил Боррель.

1ов во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!