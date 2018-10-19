Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 7:13 19.10.2018 - 07:13

Брюссель/Астана. 19 октября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перед открытием 12-го Саммита Форума "Азия - Европа" (АСЕМ) в Брюсселе встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"В ходе продолжительной встречи, которая прошла в доверительной атмосфере, были обсуждены вопросы двусторонних отношений, а также состоялся открытый обмен мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Открывая встречу, президент Казахстана подчеркнул, что со времени установления дипломатических отношений между двумя странами прошло 26 лет, в течение которых сформирована вся необходимая договорно-правовая база.

"Я уверен, что благодаря сегодняшней встрече казахстанско-французские связи выйдут на новый уровень. В нашей стране работают десятки французских компаний, объем взаимного товарооборота может достичь 5 млрд долларов США", - сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь Э.Макрон, поприветствовав Н.Назарбаева, отметил символичность проведения встречи в год 10-летия заключения Договора о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Францией.

"Господин президент, мне вдвойне приятно познакомиться с Вами, поскольку это наша первая совместная встреча с момента моего вступления в должность. Я надеюсь обсудить с Вами целый ряд вопросов и услышать Вашу точку зрения", - сказал президент Франции, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.

гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер