Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 9:55

Стамбул. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о значимости назначенной на вторник 22 октября встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, которая будет посвящена обстановке в Сирии.

"В Сочи во вторник пройдет важная встреча (Эрдогана - ИФ) с президентом России Владимиром Путиным. Эти переговоры имеют особое значение", - заявил в понедельник Чавушоглу на открытии третьего Международного форума TRT World Forum 2019 в Стамбуле.

В минувшую субботу Эрдоган сообщил о намерении обсудить с Путиным вопрос о присутствии сирийских войск в зоне безопасности на северо-востоке Сирии.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Эрдогана пройдет 22 октября в Сочи.

17 октября стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

1ви аю бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!