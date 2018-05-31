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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 20:00 31.05.2018 - 20:00

*** Коттарелли заявил, что больше не видит необходимости в техническом правительстве

Рим. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Назначенный президентом Италии премьер-министр Карло Коттарелли объявил, что вернул мандат на формирование правительства, сообщает в четверг агентство АНСА.

"Я вернул президенту мандат, которым меня наделили, для меня было большой честью служить стране, даже всего несколько дней", - заявил К.Коттарелли.

"Формирование технического правительства больше не является необходимостью....Политическое правительство будет лучшим решением для страны",- сказал К.Коттарелли.

Он поблагодарил всех, кто помогал ему в работе над формированием правительства.

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