Назначенный президентом Италии для формирования технического правительства премьер Коттарелли сложил полномочия
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*** Коттарелли заявил, что больше не видит необходимости в техническом правительстве
Рим. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Назначенный президентом Италии премьер-министр Карло Коттарелли объявил, что вернул мандат на формирование правительства, сообщает в четверг агентство АНСА.
"Я вернул президенту мандат, которым меня наделили, для меня было большой честью служить стране, даже всего несколько дней", - заявил К.Коттарелли.
"Формирование технического правительства больше не является необходимостью....Политическое правительство будет лучшим решением для страны",- сказал К.Коттарелли.
Он поблагодарил всех, кто помогал ему в работе над формированием правительства.
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Интерфакс