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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 20:17 31.05.2018 - 20:17

*** Коттарелли объяснил, что больше не видит необходимости в техническом правительстве

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Рим. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Назначенный президентом Италии премьер-министр Карло Коттарелли объявил, что вернул мандат на формирование правительства, сообщает в четверг агентство АНСА.

"Я вернул президенту мандат, которым меня наделили, для меня было большой честью служить стране, даже всего несколько дней", - заявил К.Коттарелли.

"Формирование технического правительства больше не является необходимостью....Политическое правительство будет лучшим решением для страны",- сказал К.Коттарелли.

Он поблагодарил всех, кто помогал ему в работе над формированием правительства.

В 21.00 по местному времени (22.00 по мск) в Квиринальский дворец к президенту республики Серджо Маттарелле должен прибить Джузеппе Конте, которого хотят видеть на посту премьера партии "Лига" и движение "Пять звезд".

В четверг лидеры этих партий - Маттео Сальвини и Луиджи ди Майо заявили, что они видят возможность для формирования политического правительства в стране.

Прошлый список кандидатов в министры, разработанный совместно "Лигой" и движением "Пять звезд", отверг президент Италии. Его не устроила кандидатура Паоло Савоны, которого партии хотели видеть на посту министра экономики Италии. С.Маттарелла заявлял, что видит в П.Савоне, известном критикой в адрес ЕС и в адрес мер жесткой бюджетной экономии, опасность для экономики страны.

После этого президент предложил К.Коттарелле сформировать в Италии техническое правительство. Однако в четверг М.Сальвини и Л.Ди Майо составили новый проект совета министров, в котором они нашли для П.Савоны другую министрескую позицию. Согласно новому проекту пост министра экономики Италии займет профессор политической экономики Джовании Триа, а П.Савоне предложат должность министра по делам ЕС.

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