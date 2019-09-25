Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 17:57

Брюссель. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС объявил в среду о назначении испанского дивизионного генерала Антонио Планейса Палау новым командующим операции EU NAVFOR Atalanta.

Он сменит на этом посту 1 октября вице-адмирала Антонио Марторея Лакаве. Генерал Палау в настоящее время командует испанской морской пехотой и служит в ВМС Испании более 41 года, сообщается в коммюнике Совета ЕС. Решение было принято Комитетом ЕС по политике и безопасности.

В документе напоминается, что операция Atalanta содействует сдерживанию, предупреждению, а также преследованию за пиратские действия и вооруженные грабежи у берегов Сомали.

Корабли, участвующие в операции, кроме того обеспечивают защиту судов Всемирной продовольственной программы и других уязвимых плавсредств, наблюдают за безопасностью рыболовства у сомалийских берегов, а также оказывают поддержку другим миссиям и программам ЕС в регионе.

Операция ЕС Atalanta была развернута после принятия резолюции Совета Безопасности ООН в 2008 году с целью борьбы против угрозы морского пиратства. В ЕС отмечают, что операция способствовала снижению случаев нападения пиратов. По данным Европейской внешнеполитической службы ЕС, с октября 2016 года не было совершено ни одного нападения на суда, не было зафиксировано ни одного случая взятия в заложники.

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