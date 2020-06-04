Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 3:33

Мадрид. 4 июня. ИНТЕРФАКС - За минувшие стуки число летальных исходов от связанных с коронавирусом заболеваний в Мексике составило 1 тыс. 092, что в два раза превышает ранее зафиксированный наивысший суточный уровень, сообщило министерство здравоохранения страны.

Также высшая отметка за сутки зафиксирована по числу выявленных инфицированных - 3 тыс. 912.

По состоянию на конец минувшей среды в Мексике с начала пандемии число заболевших превысило 100 тыс. человек и достигло 101 тыс. 238 при 11 тыс. 729 скончавшихся.

Всего в мире на 04:00 по московскому времени четверга число инфицированных COVID-19 с начала распространения инфекции, по данным американского университета Джонса Хопкинса, превысило 6 млн 399 тыс., число летальных исходов приближается к 385 тыс.

1гк аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции