Найденные беспилотники не связаны с нарушением работы лондонского аэропорта Гатвик - полиция

Этот контент был опубликован 29 декабря 2018 г. 12:48

Лондон. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Обнаруженные поблизости от лондонского аэропорта Гатвик два беспилотника не имели отношения к серии инцидентов на прошлой неделе, когда аэропорт приостанавливал работу, передает Associated press (AP) со ссылкой на британскую полицию.

Глава полиции графства Суссекс Джайлс Йорк сообщил, что полиция обыскала 26 мест возле аэропорта, откуда могли запустить беспилотник. Однако, по его мнению, беспилотник, ставший причиной ряда инцидентов 19 и 20 декабря, так и не найден.

Он также выразил сожаление в связи с арестом двух подозреваемых в причастности к этому инциденту, которых впоследствии отпустили без предъявления обвинений.

AP отмечает, что перебои в работе аэропорта Гатвик затронули свыше 100 тыс. человек. Никто не взял на себя ответственность за это происшествие.

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