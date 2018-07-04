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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 5:26 04.07.2018 - 05:26

Гонконг. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Заблокированные наводнением на севере Таиланда в пещере дети сообщили, что все здоровы и чувствуют себя хорошо.

Видео детей в пещере распространили таиландские ВМС, пловцы которых сняли детей. Они улыбались и отвечали на вопросы пловцов.

Детская футбольная команда из 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер провели в пещере около 10 дней после того, как вызванное ливнями наводнение затопило выход. В понедельник их обнаружили британские дайверы, которые принимали участие в спасательной операции.

В настоящее время разрабатываются меры по подъему на поверхность всех "узников" пещеры.

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