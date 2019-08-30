Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 12:20

Варшава. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Варшава и Вашингтон определили пункты размещения некоторых новых подразделений американских войск в Польше, сообщает польское радио.

По его данным, соответствующие детали обсудили в телефонном разговоре главы министерств обороны двух стран Мариуш Блащак и Марк Эспер.

В соответствии с декларацией, подписанной ранее президентами Польши и США, число американских солдат, размещенных в Польше, должно увеличиться как минимум на тысячу человек. В документе подтверждается размещение в Польше 4,5 тыс. американских солдат, что доведет американское присутствие в этой стране до уровня дивизии.

1ар де

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