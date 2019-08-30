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Варшава. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Варшава и Вашингтон определили пункты размещения некоторых новых подразделений американских войск в Польше, сообщает польское радио.
По его данным, соответствующие детали обсудили в телефонном разговоре главы министерств обороны двух стран Мариуш Блащак и Марк Эспер.
По сообщению агентства Associated Press, Блащак пояснил, что стороны согласовали шесть пунктов в разных частях Польши для дислокации войск США и ведут переговоры еще по одному пункту. Также Вашингтон и Варшава договорились, что командование усиленной американской группировкой в Польше возьмет на себя военачальник более высокого ранга.
Министр добавил, что подписание документов, связанных с этой инициативой должно было состояться в конце этой неделе в ходе визита в Польшу президента США Дональда Трампа. Однако визит был перенесен на более поздний срок, и поэтому подписание также состоится позже, чем планировалось.
В соответствии с декларацией, подписанной ранее президентами Польши и США, число американских солдат, размещенных в Польше, должно увеличиться как минимум на тысячу человек. В документе подтверждается размещение в Польше 4,5 тыс. американских солдат, что доведет американское присутствие в этой стране до уровня дивизии.
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