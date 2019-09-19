Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 11:34

Дубай. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Жертвами авиаудара в провинции Нангархар в Афганистане стали 30 человек, сообщает в четверг телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на совет провинции.

Ранения получили 45 человек. Авиаудар был проведен вечером в среду, когда фермеры собирали арахис.

Удар осуществили по ошибке ВВС Афганистана, сообщает телеканал "Аль-Джазира". Поддержку им оказывала американская авиация, однако участия непосредственно в ударе она не принимала.

По данным СМИ, целью афганской авиации были террористы.

В последние две недели в Афганистане погибло большое число мирных жителей в результате атак движения "Талибан" (запрещено в РФ). Атаки участились на фоне предстоящих выборов в Афганистане, а также после того, как США отказались от мирных переговоров с талибами.

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