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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 8:30 11.07.2018 - 08:30

Джелалабад. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Террористы, атаковавшие в среду утром управление образования в городе Джелалабад, административном центре восточной афганской провинции Нангархар, взяли в заложники гражданских лиц, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию.

Район оцеплен, к месту инцидента подтягиваются подразделения силовых структур.

Пока официальной информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало, местные СМИ сообщают о гибели одного из охранников.

Очевидцы сообщают о том, что в районе боестолкновения слышны взрывы.

Неизвестная вооруженная группа напала на управление образования региона примерно в 9:20 по местному времени (7:50 мск). Сначала был совершен взрыв у входа на территорию управления, затем группа вооруженных боевиков ворвалась на территорию и вступила в бой с охраной.

В настоящее время на территории управления идет бой сотрудников полиции с экстремистами.

Это третье нападение боевиков в Джелалабаде с начала июля. В ходе первого нападения 1 июля от взрыва погиб один человек, в минувший вторник жертвами нападения террориста-смертника стали 12 человек.

ав

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