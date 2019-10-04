Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 12:12

Париж. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Мужчина, напавший накануне на своих коллег в отделении полиции в Париже и убивший четырех человек, полтора года назад принял ислам, сообщает в пятницу газета "Фигаро".

Следователи пока не исключают, что нападение следует квалифицировать как теракт. Однако в качестве основной версии произошедшего они рассматривают конфликт нападавшего с его коллегами. Французские СМИ отмечают, что пока нет данных, которые бы указывали на интерес нападавшего к радикальным формам ислама.

Кроме того, специалисты, проводящие расследование, изучают возможность психического расстройства мужчины, совершившего атаку. Его супруга рассказала телеканалу БФМ-ТВ о том, что за ночь до нападения поведение ее мужа вызывало у нее беспокойство. По ее словам, ее супруг "слышал голоса", а также говорил и вел себя неадекватно.

По некоторым данным, накануне, перед нападением, этого мужчину вызывал к себе его начальник, чтобы обсудить, почему тот на работе перестал здороваться с женщинами.

По словам представителя профсоюза сотрудников полиции Лоика Травера, нападавший считался примерным сотрудником; коллеги его ценили и уважали. Он был инвалидом - страдал от серьезных проблем с слухом.

Накануне в доме мужчины, совершившего нападение, прошли обыски. Стражи порядка изъяли компьютеры и мобильные телефоны для анализа.

Вооруженный ножом 45-летний мужчина в четверг напал на своих сослуживцев в префектуре полиции Парижа. По последним данным, четыре человека погибли. Нападавший был застрелен.

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