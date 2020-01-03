Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 20:33

Париж. 3 января. ИНТЕРФАКС - Человек, который напал с ножом на случайных прохожих в пятницу в парке парижского пригорода Вильжюиф, в результате чего один из пострадавших скончался, а двое госпитализированы с тяжелыми ранениями, не проходил по базе данных правоохранителей как радикализированный элемент.

Парижская "Фигаро" сообщила со ссылкой на свой информированный источник, что нападавший страдал психическим расстройством.

Вместе с тем, отмечается на сайте газеты, в его имуществе были найдены "предметы, связанные с религией". Издание не уточняет, о какой именно разновидности религии идет речь.

Убитый полицейскими после нападения молодой человек не был замечен спецслужбами в радикализме, пишет "Фигаро", ссылаясь на источник, близкий к расследованию.

Как сообщалось, в пятницу во второй половине дня неизвестный напал на прохожих в парке парижского пригорода Вильжюиф. От удара ножом скончался 56-летний местный житель. Он прогуливался с женой и при нападении закрыл ее собой от убийцы, сообщил СМИ мэр коммуны Франк Ле Боэллек.

Из двоих раненых жизнь одного вне опасности.

Нападавший пытался ударить и других прохожих, но им удалось увернуться от него. Затем он побежал в сторону ближайшего торгового центра, на паркинге которого был застрелен несколькими выстрелами полицейских. Французские СМИ отмечали, что, хотя на место происшествия выехали представители антитеррористической прокуратуры, данное дело не было передано этому специализированному ведомству.

1ов тг

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