Этот контент был опубликован 29 декабря 2019 г. 15:51

Брюссель. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Нападение на дом раввина в пригороде Нью-Йорка, совершенное во время празднования Хануки, была совершено в террористических целях, заявил в воскресенье губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

"Это акт терроризма. Я думаю, это местные террористы. Они пытаются посеять страх", - приводят западные СМИ слова губернатора, сказанные журналистам.

"Они вдохновляются ненавистью. Они совершают массовые атаки. Это террористы - в нашей собственной стране, которые совершают террористические акты против других американцев, и вот как мы должны воспринимать это", - отметил он.

Накануне вечером мужчина, вооруженный мачете, зашел в дом раввина в пригороде Нью-Йорка Монси и атаковал собравшихся там. В результате пострадали несколько человек. Подозреваемый в нападении был впоследствии арестован.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с осуждением этого нападения.

"Израиль решительно осуждает недавние проявления антисемитизма, включая ужасную атаку на дом раввина в Монси, Нью-Йорк, во время Хануки", - цитируются слова премьера на странице его администрации в Twitter.

1аю БП

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