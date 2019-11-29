Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 18:31

Лондон. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Число погибших в результате нападения на Лондонском мосту составило два человека, а не один, как сообщалось ранее, пишет в пятницу британское издание The Independent.

По данным источника газеты в Национальной службе здравоохранения Великобритании, кроме нападавшего, застреленного сотрудником сил правопорядка, есть еще одна жертва, этот человек скончался позднее.

Ранее в пятницу британская полиция сообщила о нападении с ножом возле Лондонского моста около 14:00 по местному времени (17:00 мск). В полиции отметили, что в результате инцидента есть раненые.

В свою очередь мэр Лондона Садик Хан заявил, что среди пострадавших есть тяжелораненые.

На инцидент также отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Это ужасающий инцидент, и мои мысли - вместе с пострадавшими и их семьями", - написал премьер в Twitter. В связи с событиями в Лондоне он прервал предвыборную поездку и срочно вернулся на Даунинг-стрит.

Джонсон также поблагодарил сотрудников экстренных служб и обычных граждан за "безмерную храбрость", проявленную в связи с инцидентом, имеющим отношение, по мнению полиции, к терроризму.

1аю ар

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