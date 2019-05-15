Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 21:12

Дубай. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш пригрозил ответными действиями межарабской коалиции на атаку хуситов на одну из двух насосных станций нефтепровода "Восток-Запад" в Саудовской Аравии, сообщает в среду агентство Associated Press.

"Мы предпримем ответные меры, и они будут жесткими, если мы увидим, что хуситы атакуют гражданские цели в Саудовской Аравии", - приводит агентство слова главы МИД ОАЭ.

Кроме того, Гаргаш коснулся темы урегулирования конфликта в Йемене. В частности, он высоко оценил договоренность, достигнутую при посредничестве ООН о взаимном отводе войск от портового города Ходейда в качестве первого этапа стабилизации ситуации в этом районе.

Власти Саудовской Аравии ранее сообщили, что беспилотники нанесли удар по нефтепроводу "Восток-Запад", и предположили, что атака была проведена йеменскими мятежниками-хуситами. В ней, по данным саудовской стороны, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов.

Saudi Aramco предприняла меры предосторожности и временно прекратила эксплуатацию трубопровода для оценки ситуации.

Впоследствии хуситы взяли на себя ответственность за атаку и заявили, что она стала ответом на "преступления" Эр-Рияда в Йемене.

1тэ ар

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