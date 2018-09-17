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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 14:12 17.09.2018 - 14:12

Брюссель. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель брюссельской полиции Илзе ван де Кеере и официальный представитель столичной прокуратуры Ине ван Вимерш заявили представителям СМИ, что нападение в понедельник в Брюсселе на полицейского не связано с терроризмом.

Как сообщалось, неизвестный попытался напасть с ножом на полицейского, которого легко ранил, и сам получил тяжелое ранение в результате ответной стрельбы патруля.

Представители полиции и прокуратуры внесли ясность в обстоятельства это происшествия.

Полицейский патруль обнаружил спящего на улице человека и разбудил его, потребовав покинуть место. Тот отказался это сделать и достал нож. Стражи порядка приказали ему отдать оружие, но поскольку последовал отказ подчиниться, они применили баллончик со слезоточивым газом. Тогда этот человек нанес удар ножом в лицо ближайшему к нему полицейскому и легко ранил его.

Другой полицейский открыл огонь и дважды ранил нападавшего - в ногу и в грудь. В тяжелом состоянии его доставили в госпиталь.

Личность этого человека установить пока не удалось.

Правоохранительные органы начали два расследования - о применении оружия полицейским и о попытке нападения с ножом.

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