Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 20:39

Вашингтон. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Разведка США выяснила, что атака на нефтяные предприятия саудовской нефтяной компании Aramco нанесена из Ирана, сообщило в понедельник издание Wall Street Journal.

Однако, по данным властей королевства, Саудовская Аравия пока не может утверждать, что атаки были произведены из Ирана, так как информация, которой поделились американцы, не является точной.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон знает, кто стоит за нападением на нефтяные объекты Саудовской Аравии, но ждут сообщений из Эр-Рияда.

"Нефтяные объекты Саудовской Аравии были атакованы. Есть основания полагать, что мы знаем виновника, (...) но ожидаем услышать от королевства о том, кто, по его мнению, стоял за этим нападением, и на каких условиях мы будем действовать!" - написал Трамп в твиттере.

Госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что ответственность за атаку на объекты саудовской нефтяной компании Aramco несет Иран.

Американский сенатор Линдси Грэм накануне заявил, что США следует подготовиться к нанесению ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана в том случае, если он не прекратит провокационную деятельность, в том числе если он будет наращивать обогащение урана.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены Ираном или Ираком.

1ви ар

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