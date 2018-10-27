Нападение на синагогу в Питтсбурге было совершено во время богослужения - СМИ
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Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Нападение на прихожан синагоги в Питтсбурге в субботу было совершено по религиозным мотивам, сообщает телеканала "Си-Би-Эс Питтсбург".
По словам представителей полиции, белый мужчина, который открыл огонь в синагоге, ворвался в здание с криками: "Все евреи должны умереть!"
В результате нападения от огнестрельных ранений погибли восемь человек. Среди погибших - несколько офицеров полиции, которые пытались задержать стрелка.
Нападение произошло во время богослужения в синагоге в честь шаббата. Полиция сообщила, что офицерам поступило несколько звонков от прихожан, забаррикадированных внутри синагоги.
По данным телеканала, подозреваемый в нападении был ранен и сдался полиции.
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Интерфакс