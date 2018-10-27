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Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 17:53 27.10.2018 - 17:53

Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Нападение на прихожан синагоги в Питтсбурге в субботу было совершено по религиозным мотивам, сообщает телеканала "Си-Би-Эс Питтсбург".

По словам представителей полиции, белый мужчина, который открыл огонь в синагоге, ворвался в здание с криками: "Все евреи должны умереть!"

В результате нападения от огнестрельных ранений погибли восемь человек. Среди погибших - несколько офицеров полиции, которые пытались задержать стрелка.

Нападение произошло во время богослужения в синагоге в честь шаббата. Полиция сообщила, что офицерам поступило несколько звонков от прихожан, забаррикадированных внутри синагоги.

По данным телеканала, подозреваемый в нападении был ранен и сдался полиции.

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