Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 21:12

Нью-Йорк (ООН). 31 октября. ИНТЕРФАКС - Применение чрезмерной силы к российскому дипломату, сотрудника миссии ООН в Косово Михаилу Краснощекову 28 мая косовской полицией неприемлемо и не может быть оправдано, заявил спецпредставитель генсека ООН и глава миссии Организации в Косово Захир Танин.

"Арест и задержание сотрудников МООНК при исполнении служебных обязанностей, а также возбуждение уголовного дела явно нарушали их иммунитет от ареста, задержания и от судебного процесса. Применение чрезмерной силы, вмешательство в собственность миссии и продолжение уголовного разбирательства в отношении обоих сотрудников является явным нарушением правовых рамок, включая резолюция СБ ООН 1244, положение о МООНК и норм международного права в области прав человека", - сказал он, зачитывая на заседании СБ ООН по Косово факты из доклада группы по расследованию данного инцидента.

Танин подчеркнул, что действия полиции Косово "неприемлемы и не могут быть оправданы"

"Группа по расследованию не нашла никаких доказательств того, что два сотрудника МООНК действительно виновны в том, в чем их обвиняли. Группа подтвердили, что оба они были при исполнении официальных обязанностей, когда их арестовали", - отметил представитель ООН.

По его словам, "группа по расследованию не нашла никаких доказательств того, что два сотрудника МООНК действительно виновны в том, в чем их обвиняли".

"Группа подтвердила, что оба они были при исполнении официальных обязанностей, когда их арестовали", - заявил Танин.

Он сообщил, что группа обнаружила достаточное количество доказательств применения силы со стороны косовской полиции. Так, по его словам, Краснощеков получил переломы задней боковой части черепа, скулы, верхней челюсти и аллергическую реакцию.

Утром 28 мая подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин, в которых проживают сербы. В акции, которая, по свидетельствам очевидцев и журналистов, сопровождалась чрезмерным применением силы, были задействованы 73 спецавтомобиля. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди задержанных были полицейские. Представители косовских властей заявили, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

Краснощеков был избит и задержан возле баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере края.

По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции косовского спецназа.

Сербские СМИ в свою очередь сообщали, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке.

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