Этот контент был опубликован 4 января 2020 г. 21:52

Париж. 4 января. ИНТЕРФАКС - Французская антитеррористическая прокуратура объявила в субботу, что занялась делом о нападении накануне человека с ножом на прохожих в парке парижского пригорода Вильжюиф.

Сразу после инцидента в пятницу французские СМИ сообщали, что 22-летний нападавший страдал психическими отклонениями, и специализированное антитеррористическое ведомство по свежим следам не рассматривало это происшествие как терроризм. Однако начатое следствие привело к другим выводам.

Как сообщалось, в пятницу во второй половине дня неизвестный напал на прохожих в парке парижского пригорода Вильжюиф. От удара ножом скончался 56-летний местный житель. Он прогуливался с женой и при нападении закрыл ее собой от убийцы, сообщил СМИ мэр коммуны Франк Ле Боэллек. Ранения получили две женщины.

Нападавший пытался ударить и других прохожих, но им удалось увернуться от него. Затем он побежал в сторону ближайшего торгового центра, на паркинге которого был застрелен несколькими выстрелами полицейских.

По словам прокурора Кретея, административного центра департамента Валь-де-Марн, Лор Беккюо, убийца наносил ножевые удары с криком "аллах акбар". Она сообщила на пресс-конференции в субботу, что этот психически нездоровый молодой человек в 2017 году принял ислам.

Мать нападавшего подтвердила, что ее сын страдал серьезным психическим расстройством и наблюдался у специалистов с пятилетнего возраста. Он неоднократно госпитализировался в связи со своим состоянием, в том числе по настоянию семьи. Он проходил курс лечения в психиатрической больнице до лета минувшего года и оборвал это лечение в июне.

Прокуратура пришла к заключению, что, "хотя и доказано серьезное психическое расстройство лица, совершившего преступление, расследование последних часов позволило установить определенную радикализацию обвиняемого, а также организованную подготовку к его действиям".

Прокурор сообщила журналистам, что убийца не тронул первого прохожего, так как тот заявил, что он мусульманин, и смог прочитать исламскую молитву. В сумке нападавшего, найденной на месте преступления, следователи обнаружили экстремистские исламские тексты и своего рода завещание, с каким обычно террористы готовятся к своим актам.

Как заявила прокурор Беккюо, психиатрическое расстройство еще не повод исключать совершение убийцей именно террористического акта.

1ов бм

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