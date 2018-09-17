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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 10:47 17.09.2018 - 10:47

Брюссель. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - В брюссельском парке Максимильен неизвестный напал с ножом на полицейского, сообщил в понедельник бельгийский телеканал VRT.

Полиция открыла огонь по нападавшему. Он получил серьезные ранения в грудь и в ногу.

Полицейский ранен легко.

Обстоятельства этой атаки пока не сообщаются.

Парк Максимильен известен тем, что там регулярно устраивают стихийный лагерь нелегальные иммигранты, как правило "транзитные", которые дожидаются возможности добраться до Великобритании.

1ов ар

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