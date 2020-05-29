Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 11:45

Дубай. 29 мая. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 14 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли, трое получили ранения при нападении боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщает Tolo news со ссылкой на заявление минобороны страны.

Атака произошла в провинции Пактия на востоке Афганистана, талибы напали на пограничников в ночь на пятницу.

В четверг при нападении талибов в Афганистане погибли также порядка 15 человек.

С 24 по 26 мая в Афганистане было объявлено перемирие в честь завершения Рамадана.

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