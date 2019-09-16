Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 18:49

Нью-Йорк (ООН). 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон уверен, что нападения, подобные недавним атакам на предприятия нефтяной промышленности в Саудовской Аравии, лишь ухудшают обстановку в Йемене, заявила в понедельник постпред США при ООН Келли Крафт.

"Использование силы для того, чтобы выразить свое несогласие, приведет к еще большей дестабилизации в Йемене и к новым страданиям", - сказала она на заседании СБ ООН.

Она отметила, что "нет доказательств того, что все (атаки - ИФ) производились из Йемена", и по ее словам, "поступают сведения о том, что ответственность за случившееся должна быть возложена на Иран".

Крафт также выступила в поддержку призыва представителя генсека ООН по Йемену Мартина Гриффитса добиваться урегулирования конфликта в Йемене мирными средствами.

В свою очередь постпред Великобритании при ООН Карен Пирс подчеркнула, что эти нападения являются "попыткой воспрепятствовать нормальному режиму с поставками нефти в мире". Она выразила надежду на то, что "на эти ужасные нападения будет дан единый международный ответ ".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за атаку на объекты саудовской нефтяной компании Aramco несет Иран.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены Ираном или Ираком.

1ви аю

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