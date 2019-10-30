Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 3:20

Нью-Йорк (ООН). 30 октября. ИНТЕРФАКС - Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь считает, что нападки США на ситуацию с уйгурами в Синьцзян-Уйгурском районе Китая могут осложнить процесс китайско-американских торговых переговоров.

"Трудно представить, что, с одной стороны, вы пытаетесь добиться заключения торговой сделки, с другой - используете любые вопросы, особенно вопросы прав человека, чтобы обвинять других", - сказал дипломат журналистам.

Он добавил: "Не думаю, что это способствует решению проблем на торговых переговорах".

Китайский постпред назвал обвинения в адрес Пекина необоснованными и "грубым вмешательством во внутренние дела Китая и преднамеренной провокацией".

Чжан Цзюнь сделал это заявление по итогам заседания Третьего комитета Генассамблеи ООН. На нем 23 страны, включая США, выступили с критикой КНР за политику в отношении уйгур в Синьцзяне, обвинив китайские власти в нарушении прав человека.

Россия и еще 53 страны распространили заявление, в котором дана высокая оценка уважению и защите Пекином прав человека в процессе борьбы с терроризмом и дерадикализацией в Синьцзяне, а также его приверженности открытости и транспарентности путем приглашения дипломатов, журналистов и официальных лиц в регион.

"Сейчас в Синьцзян вернулись безопасность и неприкосновенность, а основные права человека людей всех национальностей там защищены", - сказал постпред Белоруссии при всемирной организации Валентин Рыбаков, огласивший заявление.

1гк ад

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