Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 21:12

Лондон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - На фоне роста напряженности между США и Ираном авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн"), во вторник вошла в Аравийское море, граничащее с Персидским заливом, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.

По имеющимся данным, в настоящее время американская корабельная группировка находится у юго-восточного побережья Аравийского полуострова близ Омана.

По данным западных авиационных ресурсов, во вторник были зафиксированы вылеты двух палубных тактических транспортных самолетов ВМС США C-2A Greyhound с базы в Бахрейне, которые совершили посадку на авианосце в этом в районе, а затем вернулись обратно.

Ранее ВМС США сообщили, что авианосная группа уже находится в Аденском заливе. "Авианосная ударная группа "Авраама Линкольна" направлена в зону ответственности Центрального командования для защиты американских вооруженных сил и интересов в регионе", - подчеркивалось в сообщении.

В состав группы помимо атомного авианосца входят авиакрыло палубной авиации, ракетный крейсер Leyte Gulf ("Лейте Галф"), эсминцы Bainbridge ("Бейнбридж"), Mason ("Мэйсон") и Nitze ("Нитце"). Кроме того, в ее составе могут быть включены одна-две ударные атомные подлодки, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк").

В группу также входит фрегат ВМС Испании Mendez Nunez ("Мендес Нуньес"). Однако во вторник Минобороны страны заявило, что фрегат будет временно выведен из состава группы, если она будет заходить в Персидский залив.

По сообщению ВВС США, в минувшее воскресенье стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США, переброшенные на авиабазу Эль-Удейд в Катаре, уже начали патрульные полеты в районе Персидского залива. Всего с континентальной части США в район Персидского залива переброшено четыре стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести авиабомбы и крылатые ракеты большой дальности. Вместе с ними полеты в районе Персидского залива осуществляют многоцелевые истребители пятого поколения F-22 и истребители F-15 ВВС США.

Кроме того, газета The New York Times сообщила со ссылкой на представителей администрации США, что Пентагон готов отправить на Ближний Восток до 120 тыс. военнослужащих, если Иран атакует американских военных или ускорит работы над ядерным оружием. Такой план на прошедшей в четверг встрече помощников президента США Дональда Трампа по национальной безопасности представил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

Как сообщалось, 5 мая советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон для противодействия политике Ирана разместит на Ближнем Востоке бомбардировщики и направит в регион ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln.

7 мая американский телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что американские власти получили разведывательную информацию, свидетельствующую о возможном размещении Ираном баллистических ракет ближнего радиуса действия на своих малых кораблях в Персидском заливе.

По словам источников, озабоченность этим размещением ракет стала одной из причин для принятия США решения направить в регион авианосную ударную группу и бомбардировщики B-52H. В Пентагоне также полагают, что действия Ирана могут угрожать не только вооруженным силам США в регионе, но и их союзникам - Саудовской Аравии, Катару и Бахрейну.

Также 7 мая представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан сообщил, что американские военные зафиксировали "признаки того, что иранские вооруженные силы, возможно, готовятся к нанесению ударов по дислоцированным в регионе войскам США".

1нв ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!