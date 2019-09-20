Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 13:22

Дубай. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Иран не желает войны, но готов защищать себя и своих граждан, заявил в пятницу глава иранского МИД Джавад Зариф, который сейчас находится в пути на сессию Генассамблеи ООН.

"Это не Иран желает бороться до последнего гражданина США, напротив, это команда "Б", кажется, желает бороться с Ираном пока не останется в живых последний американец. Иран не желает войны, но мы будем защищать, и всегда защищали наш народ и нашу нацию", - написал Зариф в Twitter.

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео, заявившего ранее, что "министр иностранных дел Ирана грозит полномасштабной войной и обещает бороться до последнего американца", в то время как США намерены создать коалицию "направленную на достижение мира".

Слова Помпео были реакцией на слова Зарифа, который в четверг в интервью телеканалу CNN предупредил о неминуемой полномасштабной войне в случае удара американских или саудовских военных по Ирану.

Регулярно используемый Зарифом термин "команда Б" включает в себя ряд известных крайне жесткой позицией в отношении Ирана государственных деятелей. В их именах и фамилиях встречается буква "б". Зариф, в частности, включает в нее премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, саудовского наследного принца Мухаммеда Бен Салмана, а также недавно покинувшего пост советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Зариф в пятницу направился в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. Его отъезду туда предшествовал скандал с визами, в котором Иран обвинил США в том, что они не выдавали визы иранской делегации. В четверг стало известно, что визы иранская делегация получила.

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