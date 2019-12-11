Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 5:28

Вашингтон. 11декабря. ИНТЕРФАКС - Напряженность в американо-турецких отношениях, вызванная реакцией Вашингтона на приобретение Турцией российских ЗРК С-400, не скажется на альянсе Анкары с США и НАТО, считает командующий вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс.

"Слияние в военной области намного перевешивает расхождения между США и Турцией, а также между НАТО и Турцией", - заявил генерал журналистам.

Он отметил, что по итогам переговоров с турецкими представителями в рамках недавнего саммита НАТО в Лондоне "не обнаружил трещин в бронированной готовности Турции работать бок о бок с нами в качестве партнера по НАТО".

Заявление военачальника несколько противоречит высказываниям главы Пентагона Марка Эспера, который на минувшей неделе сказал: "Думаю, Турция поставила себя в положение, в котором сама себе создает неудобства", выразив, однако, надежду, что отношения могут быть восстановлены.

"Они (турки - ИФ) воевали с нами от Кореи до Афганистана, и я думаю, что в наших интересах сделать так, чтобы мы подтянули их ближе к НАТО", - заявил он.

В проекте военного бюджета США, одобренного накануне профильными комитетам двух палат американского Конгресса, предусмотрены санкции в отношении Турции, в частности, исключение ее из программы истребителей F-35 в случае, если она не откажется от российских С-400.

В то же время, министр обороны Турции Хулуси Акар в понедельник пригрозил, что его страна "естественно, будет искать другие варианты", если Вашингтон не отменит запрет на поставки Анкаре истребителя-невидимки.

Турецкие чиновники ранее заявляли, что рассмотрят возможность покупки самолетов российского производства, таких как перспективный многоцелевой истребитель Су-35, если США не изменят свою позицию.

1гк тг

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