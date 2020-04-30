Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 16:14

Париж. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Наркоторговцы в условиях изоляции, введенных в разных странах из-за коронавируса COVID-19, под прикрытием получивших особую популярность сервисов по доставке еды занимаются транспортировкой наркотиков, говорится в обнародованном в четверг заявлении Интерпола.

Столкнувшись с новой угрозой, Интерпол направил 194 странам-членам организации "фиолетовое уведомление", которое описывает информацию о способах, процедурах, объектах, устройствах или тайниках, используемых преступниками.

"В то время как преступники продолжают адаптировать свою деятельность к миру, в корне изменившемуся из-за COVID-19, фиолетовые уведомления Интерпола - это важный инструмент для полицейских всего мира, чтобы учиться на успехах друг друга и реагировать на эволюционирующие модели действий криминалитета", - заявил исполнительный директор полицейской службы Интерпола Стивен Кавано.

Отмечается, что Интерпол получил сообщения о подобных преступлениях из Испании, Ирландии, Малайзии и Великобритании, где лица, доставлявшие еду, на самом деле занимались перевозкой кокаина, марихуаны, кетамина и экстази. Так, в начале апреля в Аликанте и Валенсии в Испании полиция арестовала семерых человек, которые выдавали себя за доставщиков еды и передвигались на велосипедах, мотоциклах и автомобилях. Наркотики преступники прятали под ложным дном рюкзаков для доставки еды.

При этом, указали в Интерполе, в ряде случаев роль наркокурьеров выполняют доставщики, перевозящие наркотики за определенную плату. Иногда лиц, которые развозят еду, используют вслепую, подкладывая им наркотики в заказ. В частности, в Куала-Лумпуре курьер обратился в полицию, когда обнаружил, что его груз весил 11 кг, что никак не соответствовало объему заказанного.

В Интерполе также напомнили, что при нынешней ситуации "меры изоляции в общенациональных масштабах резко повысили спрос на доставку еды на дом".

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