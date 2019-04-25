Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 1:02

Гонконг. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Северокорейский лидер Ким Чен Ын на приеме, устроенном президентом России в честь его визита, заявил, что КНДР никогда не забудет о подвиге советских солдат, отдавших свою жизнь за освобождение Кореи от японского колониального господства в 1945 году.

"Корейский народ не забывает и в дальнейшем всегда будет вспоминать благородный интернациональный подвиг сыновей и дочерей российского народа, которые отдали свои благородные жизни для священного дела освобождения Кореи", - приводит слова Ким Чен Ына ЦТАК.

Лидер КНДР отметил, что переговоры с президентом России были "чистосердечными" и "содержательными".

Также, согласно ЦТАК, Ким Чен Ын подчеркнул, что "непрерывно укреплять" и выводить корейско-российские дружественные отношения на "новый высокий уровень в соответствии с требованиями нового столетия - это незыблемая позиция и стратегический курс правительства" Северной Кореи.

"Уважаемый высший руководитель от всей души пожелал, чтобы Россия под руководством господина президента В.Путина непременно стала могущественной и достойной страной, обогатилась, процвела", - подчеркивает агентство.

Отмечается, что на приеме присутствовали зампреды ЦК партии Ким Пхён Хэ и О Су Ён, министр иностранных дел Ли Ён Хо и его первый заместитель Чве Сон Хи, а также начальник Генштаба Корейской народной армии генерал армии сухопутных войск Ли Ён Гир.

Кроме того, на мероприятие были приглашены чрезвычайный и полномочный посол КНДР в РФ Ким Хён Чжун, генеральный консул КНДР во Владивостоке Чжо Сок Чхор и сотрудники консульства.

С российской стороны на приеме присутствовали глава МИД Сергей Лавров, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минтранса Евгений Дитрих, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замминистра энергетики Анатолий Яновский, генеральный директор РЖД Олег Белозеров и чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Отмечается, что прием в честь лидера КНДР прошел в "теплой атмосфере, переполненной горячим чувством дружбы".

"Уважаемый высший руководитель еще раз выразил глубокую благодарность за горячее и теплое гостеприимство, оказанное дружественными русскими друзьями, и, договариваясь о новой встрече с господином президентом В.Путиным, горячо попрощался с ним", - добавляет ЦТАК.

Корея с 1910 по 1945 годы была японской колонией. Колониальный период закончился после капитуляции Японии во Второй мировой войне.

1вз бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!