Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 11:09 11.10.2018 - 11:09

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - В НАСА заявили в четверг, что ждут от российской стороны информации о судьбе экипажа "Союза МС-10" после случившейся аварии.

"Наши команды работают над тем, чтобы получить дополнительную информацию от наших российских партнеров", - отмечает НАСА в Twitter в сообщении о спуске капсулы с членами экипажа.

Ранее источник на Байконуре сообщил "Интерфаксу", что спасатели следят за спуском капсулы с космонавтом и астронавтом после аварийной ситуации при запуске "Союза МС-10" к МКС.

"Наблюдаем парашют со спускаемым аппаратом. Экипаж более перегрузок не испытывает", - сказал источник.

С экипажем есть связь. Все живы.

1во вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер