НАСА ждет от России информацию об экипаже "Союза"
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Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - В НАСА заявили в четверг, что ждут от российской стороны информации о судьбе экипажа "Союза МС-10" после случившейся аварии.
"Наши команды работают над тем, чтобы получить дополнительную информацию от наших российских партнеров", - отмечает НАСА в Twitter в сообщении о спуске капсулы с членами экипажа.
Ранее источник на Байконуре сообщил "Интерфаксу", что спасатели следят за спуском капсулы с космонавтом и астронавтом после аварийной ситуации при запуске "Союза МС-10" к МКС.
"Наблюдаем парашют со спускаемым аппаратом. Экипаж более перегрузок не испытывает", - сказал источник.
С экипажем есть связь. Все живы.
1во вв
Интерфакс