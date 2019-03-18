Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 19:28

*** Это страховочный шаг на случай проблем с Crew Dragon

Вашингтон. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) предусмотрело в бюджете на 2020 год покупку двух мест в российских космических кораблях "Союз" для доставки на Международную космическую станцию (МКС) американских астронавтов.

"НАСА также рассматривает возможность заключения контракта с Роскосмосом на (приобретение - ИФ) двух дополнительных мест в "Союзе" и сопутствующие услуги: одно осенью 2019 года, другое весной 2020 года", - говорится в бюджете на 2020 год, опубликованном на сайте НАСА.

В документе отмечается, что этот шаг является страховочной мерой в случае проблем, которые могут возникнуть в ходе испытательных полетов Crew Dragon частной американской компании SpaceX

"Отсутствие американских астронавтов привело бы МКС в неработоспособное состояние", - говорится в документе.

Ранее Crew Dragon совершила успешный испытательный полет на МКС. Как сообщалось, Crew Dragon был выведен на орбиту 2 марта ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с исторического стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида), с которого на Луну запускались американские "Аполлоны" с астронавтами на борту. С космической станцией корабль состыковался самостоятельно в автономном режиме 3 марта. 8 марта спускаемая капсула Crew Dragon успешно приводнилась в Атлантике.

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