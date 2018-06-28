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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 9:54 28.06.2018 - 09:54

Дубай. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Во многих регионах Пакистана из-за засухи наблюдается проблема нехватки пресной воды, сообщают в четверг местные СМИ.

В частности, непростая ситуация с водой наблюдается в столице страны Исламабаде. Многие местные жители принялись рыть колодцы в надежде добраться до подземных вод.

СМИ отмечают, что причиной нынешней засухи стало длительное отсутствие дождей. Эксперты отмечают, что ситуация, вероятно, улучшится с началом сезона муссонов, которое обычно приходится на июль.

По данным СМИ, за последние несколько лет уровень воды в 26 из 43 озер, которые обеспечивают пресной водой население Пакистана, значительно упал. Так, пересохло озеро Раваль, которое является главным источником снабжения пресной водой населения Исламабада.

1вл аю

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