Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Дубай. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Во многих регионах Пакистана из-за засухи наблюдается проблема нехватки пресной воды, сообщают в четверг местные СМИ.

В частности, непростая ситуация с водой наблюдается в столице страны Исламабаде. Многие местные жители принялись рыть колодцы в надежде добраться до подземных вод.

СМИ отмечают, что причиной нынешней засухи стало длительное отсутствие дождей. Эксперты отмечают, что ситуация, вероятно, улучшится с началом сезона муссонов, которое обычно приходится на июль.

По данным СМИ, за последние несколько лет уровень воды в 26 из 43 озер, которые обеспечивают пресной водой население Пакистана, значительно упал. Так, пересохло озеро Раваль, которое является главным источником снабжения пресной водой населения Исламабада.

1вл аю

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс