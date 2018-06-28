Население Пакистана, включая столицу, столкнулось с нехваткой воды
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Дубай. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Во многих регионах Пакистана из-за засухи наблюдается проблема нехватки пресной воды, сообщают в четверг местные СМИ.
В частности, непростая ситуация с водой наблюдается в столице страны Исламабаде. Многие местные жители принялись рыть колодцы в надежде добраться до подземных вод.
СМИ отмечают, что причиной нынешней засухи стало длительное отсутствие дождей. Эксперты отмечают, что ситуация, вероятно, улучшится с началом сезона муссонов, которое обычно приходится на июль.
По данным СМИ, за последние несколько лет уровень воды в 26 из 43 озер, которые обеспечивают пресной водой население Пакистана, значительно упал. Так, пересохло озеро Раваль, которое является главным источником снабжения пресной водой населения Исламабада.
1вл аю
Интерфакс