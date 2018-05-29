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Иерусалим. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Поселения на юге Израиля подверглись крупнейшему с 2014 года минометному обстрелу со стороны сектора Газа, сообщает во вторник газета "Джерузалем пост" со ссылкой на армейские источники.

По ее данным, всего по территории Израиля было выпущено 27 минометных снарядов, однако "большинство из них были успешно перехвачены израильской противоракетной системой "Железный купол".

Отмечается, что несколько снарядов упали, по крайней мере, в двух израильских поселениях.

Информация о пострадавших не поступала.

кю ар

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Интерфакс