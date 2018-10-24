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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 17:11 24.10.2018 - 17:11

Дубай. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд в четверг заявил, что власти Саудовской Аравии активно сотрудничают с турецким следствием и обязательно добьются справедливости в деле об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Это ужасное преступление для всех подданных Саудовской Аравии. И я верю, что оно болезненно отозвалось для всех во всем мире. Это преступление, которое нельзя оправдать. Сегодня Саудовская Аравия проводит все возможные законные действия, чтобы завершить расследование, сотрудничать с властями Турции и добиться того, чтобы виновные предстали перед судом", - заявил саудовский принц, выступая на форуме Future Investment Initiative.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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