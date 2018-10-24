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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 17:22 24.10.2018 - 17:22

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Дубай. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в четверг заявил, что власти Саудовской Аравии активно сотрудничают с турецким следствием и обязательно добьются справедливости в деле об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Это ужасное преступление для всех подданных Саудовской Аравии. И я верю, что оно болезненно отозвалось для всех во всем мире. Это преступление, которое нельзя оправдать. Сегодня Саудовская Аравия проводит все возможные законные действия, чтобы завершить расследование, сотрудничать с властями Турции и добиться того, чтобы виновные предстали перед судом", - заявил саудовский принц, выступая на форуме Future Investment Initiative. "Сотрудничество Турции и Саудовской Аравии уникально, и мы знаем, что многие хотят использовать эту ужасную ситуацию, чтобы вбить клин между Турцией и Саудовской Аравией. Но я хочу донести до них: у них ничего не выйдет до тех пор, пока существуют король Салман бен Абдул Азиз Аль Сауд, кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман и президент Турции Реджеп Эрдоган", - подчеркнул он.

"Мы докажем всему миру, что две страны сотрудничают, чтобы добиться того, чтобы злоумышленники предстали перед судом, и восторжествовала справедливость", - заключил он.

Саудовский журналист Дж.Хашкаджи исчез 2 октября после того, как зашел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где в этот момент находилась делегация из Эр-Рияда, члены которой предположительно связаны с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Позже власти Эр-Рияда признали, что Дж.Хашкаджи погиб в здании генконсульства, однако подробности инцидента остаются неизвестными. Следователи так и не обнаружили его тело.

Дж.Хашкаджи работал на "Вашингтон пост" и неоднократно писал критические заметки в адрес представителей правящей династии Саудовской Аравии.

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