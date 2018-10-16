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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 21:03 16.10.2018 - 21:03

*** Принц заверил, что ничего не знает о случившемся

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом ас-Саудом, который пообещал ему провести полное расследование исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле, написал Д.Трамп в Twitter.

"Только что поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии, который полностью отрицает, что он знал что-то о том, что произошло в турецком консульстве. В ходе звонка он был с госсекретарем США Майком Помпео, и сказал мне, что он уже начал и быстро развернет полное и всестороннее расследование этого дела", - написал Д.Трамп.

"Ответы скоро поступят", - добавил Д.Трамп.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео отправился в Саудовскую Аравию. Там он поблагодарил короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда за приверженность Эр-Рияда прозрачному расследованию исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле.

Кроме того, М.Помпео встретился и с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом ас-Саудом.

Накануне американские СМИ сообщили, что в Эр-Рияде готовятся признать, что журналист был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. При этом ответственность за гибель журналиста будет возложена на агентов саудовских спецслужб, не получивших разрешение властей на проведение данной операции, и что его смерть наступила "из-за того, что допрос пошел не по плану".

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства в Стамбуле.

В связи с его исчезновением было инициировано расследование, которое турецкие правоохранители проводят совместно с саудовской стороной.

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