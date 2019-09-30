Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 9:35

*** Мухаммед бен Салман предупредил, что дальнейшие обострение ситуации с Ираном может привести к резкому росту цен на нефть

Вашингтон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман считает, что нападение на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco были актом войны, сообщает в понедельник телеканал CBS.

"Конечно. Да", - сказал бен Салман, отвечая на вопрос, согласен ли он с заявлением госсекретаря США Майка Помпео о том, что нападение следует квалифицировать как акт войны.

В интервью телеканалу бен Салман заявил, что если произойдет война между Саудовской Аравией и Ираном, то это приведет к "полному коллапсу мировой экономики, не только Саудовской Аравии или стран Ближнего Востока".

Наследный принц призвал мировое сообщество к сдерживанию Ирана, так как в противном случае произойдет "дальнейшая эскалация, которая будет угрожать мировым интересам".

"Поставки нефти будут нарушены, а цены на нефть подскочат до невообразимых высот, которые мы не видели в нашей жизни", - сказал бен Салман.

Ранее Помпео заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, но Соединенные Штаты стремятся к дипломатическому решению этой ситуации.

По его словам, нападение на объекты компании Saudi Aramco "не могло быть совершено хуситами". "Это безумие - утверждать, что они это совершили. Это был военный акт", - заявлял он в интервью каналу CBS.

Госминистр Саудовской Аравии по иностранным делам Адель аль-Джубейр заявлял, что в случае доказательства полновесного участия Тегерана в атаке на предприятия Saudi Aramco Эр-Рияд расценит это как военное действие.

"Мы возложили вину на Иран, поскольку запущенные по Саудовской Аравии беспилотники и ракеты были иранского производства", - сказал Адель аль-Джубейр в интервью CNN.

"Но совершение атаки с вашей (Ирана - ИФ) территории, если дело действительно обстоит именно так, ставит нас в другую позицию. Это (нападение - ИФ) будет расценено как акт войны", - заявил он каналу.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

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